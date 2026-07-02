В Молдове будет создана система хранения нефтепродуктов.

В Молдове 30 июня 2026 года, вступил в силу Закон № 119 от 26 июня 2026 года о безопасности поставок нефтепродуктов.

Цель закона – создание общей нормативно-правовой базы, необходимой для обеспечения безопасности поставок нефтепродуктов путем создания эффективной системы хранения, сообщает logos-press.md

Закон охватывает вопросы предотвращения и управления крупными перебоями в поставках нефтепродуктов; создания и поддержания аварийных запасов; управления, пополнения, восстановления, учета и высвобождения запасов; их проверки, мониторинга и надзора, включая проведение проверок и применение финансовых санкций и т.д.

В соответствии с положениями нового закона, для целей создания, управления и восстановления части аварийных запасов Правительство создаст или назначит центральное хранилище (ECS) – юридическое лицо публичного права, автономное, действующее на некоммерческой основе, не получающее ассигнований из государственного бюджета.

Согласно документу, держателем обязательства по хранению являются ECS и обязанный импортер, ответственный за создание и поддержание аварийных запасов.

ECS будет уполномочено действовать в целях закупки, поддержания, продажи, обновления и восстановления аварийных запасов, включая специфические запасы, для предотвращения и управления крупными перебоями в поставках нефтепродуктов. Его деятельность будет финансироваться за счет взносов на аварийные запасы и из других источников.

Предусмотрено, что аварийные запасы могут состоять в любой комбинации из одного или нескольких следующих продуктов: неэтилированного бензина, дизельного топлива и керосина, при условии, что совокупная доля выбранных продуктов составляет не менее 75% внутреннего потребления.

Закон предусматривает возможность создания запасов в нематериальной форме, которые будут основаны на договорах, предусматривающих право, но не обязанность, закупать нефтепродукты в соответствии с заранее установленными критериями в заранее установленный срок.

Взнос на аварийные запасы

Взнос на аварийные запасы, согласно новому закону, предназначен для покрытия обоснованных расходов, понесенных центральным складским предприятием на создание, поддержание, управление, обновление и восстановление запасов, а также на выполнение своих обязанностей. Он представляет собой платеж, предназначенный для финансирования создания и поддержания запасов, который включает взнос центральному предприятию и компенсацию обязанным импортерам.

Установлено, что до определения размера взноса на аварийные запасы взнос, без НДС, будет составлять: 0,48 лея/литр – на бензин, керосин, дизельное топливо; 0,48 лея/кг – на мазут, сжиженный нефтяной газ. При этом до определения размера взноса на аварийные запасы взнос будет распределяться следующим образом: 70% – будет перечислено в ECS; 30% – будет удержано обязанными импортерами, если они фактически формируют и поддерживают аварийные запасы в установленных для них количествах.

При этом в новом документе ничего не говорится о том, где конкретно в Молдове (или за рубежом) будут храниться запасы нефтепродуктов и природного газа.