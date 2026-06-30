Румыния вошла в европейский топ-5 стран с дефицитом воды.

В докладе Европейского агентства по окружающей среде (EEA) «Перегреты и не готовые» говорится, что примерно каждый десятый житель ЕС испытывает трудности с доступом к достаточному количеству безопасной и чистой воды.

Наиболее остро проблема стоит на Кипре (36,5 %) и в Греции (31,5 %). Ненамного лучше ситуация обстоит в Болгарии (27%), Румынии (21%) и Венгрии (20%), сообщает logos-press.md

Показательно, что ряд стран с плохим доступом к воде, в том числе Болгария, Венгрия, Хорватия и Ирландия, при этом не отличаются особенно высоким уровнем использования пресноводных ресурсов. Это говорит о том, что проблемы с доступом к воде связаны не столько с её нехваткой, сколько со стареющей инфраструктурой и недостатками систем водоснабжения.

В то же время, несмотря на нагрузку на пресноводные ресурсы, Франция, Португалия и Испания, похоже, лучше справляются с распределением чистой и безопасной питьевой воды: доля жителей, испытывающих проблемы, там заметно ниже среднего по ЕС уровня в 9 %, пишет Euronews.