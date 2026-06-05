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bani.md logobani
5 Июня 2026, 15:00
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Дефицит пенсионного фонда Молдовы превысил 3 млрд леев

Однако в последние годы он постепенно сокращается благодаря росту занятости населения и борьбе с неофициальной занятостью. Об этом заявила министр труда Наталья Плугару.

Дефицит пенсионного фонда Молдовы превысил 3 млрд леев
Дефицит пенсионного фонда Молдовы превысил 3 млрд леев

По словам министра, власти делают ставку на увеличение числа официально трудоустроенных граждан, что позволяет наращивать поступления в бюджет социального страхования.

«Дефицит пенсионного фонда составляет более 3 млрд леев. В последние годы он сокращается благодаря ряду мер. Прежде всего мы стараемся привлечь больше людей на рынок труда и повысить уровень занятости», — отметила Плугару.

Она сообщила, что уровень занятости населения вырос с 50% до 57%, однако власти считают, что потенциал для дальнейшего роста остается значительным.

Еще одним направлением работы является борьба с теневой занятостью. По данным министерства, только в прошлом году Государственная инспекция труда выявила более 8 тысяч человек, работавших без официального оформления. После легализации их трудовых отношений они начали делать взносы в систему социального страхования.

Проблему устойчивости пенсионной системы усугубляет низкое соотношение между количеством работников и пенсионеров. Ранее представитель Национальной кассы социального страхования Елена Цыбырнэ сообщала, что сегодня на одного пенсионера приходится лишь 1,18 работающего человека, уплачивающего взносы.

Специалисты считают такой показатель уязвимым для финансовой стабильности пенсионной системы, поскольку поступлений от работающих граждан недостаточно для полного покрытия пенсионных расходов.

Власти рассчитывают, что дальнейшее увеличение занятости и сокращение теневой экономики помогут уменьшить дефицит пенсионного фонда и обеспечить его устойчивость в долгосрочной перспективе.

Источник
bani.md logobani
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