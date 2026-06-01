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Infotag.md logoInfotag
3 Июня 2026, 07:27
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Дефицит госбюджета Молдовы превысил к маю 5,7 млрд леев

Доходы государственного бюджета Молдовы к началу мая достигли 24,537 млрд леев (1,214 млрд евро), что на 409 млн леев (1,7%) больше аналогичного периода 2025 г.

Дефицит госбюджета Молдовы превысил к маю 5,7 млрд леев.
Дефицит госбюджета Молдовы превысил к маю 5,7 млрд леев.

Таковы предварительные данные министерства финансов, согласно которым основные поступления выросли еще скромнее, на 1,4%, до 24,282 млрд леев, пишет infotag.md

Большую часть доходов обеспечила таможня – 13, 286 млрд леев  (+7,2%) и  налоговые органы – 12,392 млрд леев (+16,6%). 

В то же время, другие поступления сократились более чем на 1,805 млрд леев – до 526,3 млн леев. Кроме того, более 1,923 млрд леев (+29,3%) пришлось вернуть из госбюджета на НДС и акцизы.

Доходы от проектов, финансируемых из внешних источников, хотя и увеличились на 46,2%, остаются довольно скромными - 255,2 млн леев.

Расходы бюджета увеличились за год на 8,1% (2,281 млрд леев), превысив к маю 30,322 млрд леев (1,501 млрд евро). Основные траты составили трансферты - 17,634 млрд леев – больше чем на миллиард первых четырех месяцев  2025 г. Существенно возросли и расходы на персонал – до 4,491 млрд леев против 4,434 млрд леев год назад.

В итоге, дефицит бюджета к началу мая превысил 5,785 млрд леев, тогда как еще месяц назад он составлял чуть более 3 млрд. Для  финансирования дефицита задействованы как внутренние средства – 7,612 млрд леев, так и внешние – 2,877 млрд леев.

Как следствие, остатки средств на счетах бюджета по итогам января-апреля составили 10,161 млрд леев, в том числе 1,002 млрд - на проекты, финансируемые из внешних источников.

Исполнение национального бюджета, включающего государственный бюджет, бюджеты социального и медицинского страхования, а также местные бюджеты, завершилось с дефицитом 4,822 млрд леев.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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