К 2050 году миру не будет хватать 100 млн специалистов по онкологии.

К 2050 году миру потребуется почти на 100 миллионов больше специалистов по онкологическим заболеваниям, предупреждает новое исследование. Доклад, подготовленный комиссией журнала The Lancet Oncology и представленный на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии 2026 года, предупреждает, что нехватка квалифицированных кадров для лечения рака и проведения исследований по‑прежнему остается серьезным препятствием на пути к сокращению глобального неравенства, пишет euronews.com

Нехватка кадров затронет все страны

С учетом нынешних тенденций авторы прогнозируют к 2050 году дефицит в 99,9 миллиона специалистов, занятых в онкологии. Речь идет как о сотрудниках, работающих в сфере исследований, регулирования и финансовой поддержки, так и о сообществах, которые пользуются результатами исследований и участвуют в них.

Особенно острым дефицит будет в Африке и Азии, где, по оценкам, не будет хватать соответственно 34,3 и 57,3 миллиона работников.

Исследователи предупреждают, что ни один регион не останется в стороне. В странах с низким и средним уровнем дохода дефицит кадров в основном обусловлен «утечкой мозгов» — отъездом квалифицированных специалистов за рубеж.

В странах с высоким уровнем дохода, напротив, системы здравоохранения испытывают давление из‑за выгорания, депрессии персонала и сокращения бюджетов.

С точки зрения профессиональной структуры сильнее всего пострадает первичная и общая медицинская помощь: к 2050 году потребуется свыше 65 миллионов дополнительных медсестер, а также еще 16 миллионов специалистов по диагностике в области радиологии и патологии.

«Наш глобальный проект несет недвусмысленное предупреждение: без неотложных мер по устранению критического дефицита кадров мы рискуем столкнуться с раковым кризисом, не имеющим аналогов», — заявила сопредседатель комиссии доктор Хедвиг Хричак из Онкологического центра Мемориал Слоун‑Кеттеринг в Нью‑Йорке.

«Мы призываем к немедленному внедрению национальных стратегий, более рациональному использованию кадров, перераспределению задач, применению ИИ и цифровых технологий в здравоохранении, а также к образованию, ориентированному на будущее, и устойчивому долгосрочному финансированию через государственно‑частное партнерство».

Авторы подчеркивают, что нехватка кадров не только откладывает оказание помощи нынешним пациентам, но и тормозит будущие исследования.

«Прогресс в исследованиях рака во всем мире требует кадрового потенциала, который способен генерировать идеи, разрабатывать исследования, руководить командами и внедрять полученные знания в практику борьбы с раком и систему здравоохранения», — отмечают они.