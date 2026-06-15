Кандидат в премьеры Румынии: Есть парламентское большинство, которое меня поддерживает.

«Из обсуждений, которые у меня были с момента принятия этой кандидатуры, меня заверили, что такое большинство существует», — заявил Вештя, добавив, что в ближайшее время пройдут дополнительные переговоры с политическими силами, включая Национал-либеральную партию (PNL), для окончательного формирования поддержки правительства, сообщает Radio Moldova.

Он подчеркнул, что «Румынии нужен работающий кабинет министров», отметив, что приоритетом является быстрое формирование дееспособного правительства на фоне экономического и институционального давления.

Вештя отметил, что одной из ключевых задач является реализация Национального плана восстановления и устойчивости (PNRR), заявив, что существует множество этапов, необходимых для получения европейского финансирования. Он назвал этот процесс «гонкой со временем» за доступ к средствам ЕС и модернизацию страны.

В сфере национальной безопасности он упомянул европейскую программу SAFE, которую необходимо оперативно внедрить для обеспечения безопасности граждан Румынии.

Кандидат в премьер также заявил, что намерен взять за основу действующую программу правительства, «обновив её, не меняя ни одной запятой», и сформировать кабинет из профессионалов с опытом и честной репутацией.

Он также сообщил, что после назначения направил сообщение действующему премьеру Илие Боложану, но пока не получил ответа. По его словам, он планирует обсудить формирование правительства с коллегами из PNL и представить обновлённую программу, сохранив её основную структуру.

Вештя подчеркнул готовность к сотрудничеству со всеми проевропейскими партиями, заявив, что «не осталось места для амбиций», а приоритетом должны быть национальные интересы и избежание политического и экономического блокирования.

Кандидатура Адриана Вешти была объявлена утром 14 июня после того, как Евгений Томак отказался от мандата премьер-министра, полученного ранее.

Румыния уже месяц остаётся без полноценного правительства. Кабинет Илие Боложана был отправлен в отставку вотумом недоверия, инициированным Социал-демократической партией и Альянсом за объединение румын 5 мая.