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omniapres
4 Июля 2026, 13:14
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Туристов, планирующих отдых на Черном море, ждет неприятный сюрприз: вода похолодает

Несмотря на то, что температура воздуха остается высокой, морская вода может внезапно похолодеть из-за природного явления, известного как „апвеллинг”.

Туристов, планирующих отдых на Черном море, ждет неприятный сюрприз: вода похолодает.
Туристов, планирующих отдых на Черном море, ждет неприятный сюрприз: вода похолодает.

По словам метеорологов, это явление может повлиять на побережье в течение следующей недели, пишет omniapres.md со ссылкой на click.ro

«Апвеллинг — это океанографический процесс, при котором холодная вода из более глубоких слоев моря поднимается на поверхность под действием ветра и изменения морских течений. В основном, ветер выталкивает воду с поверхности в открытое море, а на ее место приходит более холодная и насыщенная вода из глубины», — поясняют метеорологи.

В таких ситуациях температура воды может резко упасть, даже на несколько градусов за короткий период времени, и разница сразу же ощущается теми, кто заходит в море.

Эксперты отмечают, что это явление не является чем-то необычным и часто встречается в теплое время года, особенно после периодов сильных ветров. Хотя «апвеллинг» может влиять на комфорт туристов, он также играет важную роль в морской экосистеме, поскольку поднимает на поверхность богатую питательными веществами воду, способствуя развитию фитопланктона, являющегося основой пищевой цепи Черного моря.

Согласно цитируемому источнику, это явление носит временный и локальный характер, и с изменением направления ветра и морских течений температура воды постепенно возвращается к нормальным значениям.

Источник
omniapres
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