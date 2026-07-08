Румыния, Болгария и Турция усилят противоминную защиту в Черном море.

Во время саммита НАТО в Анкаре Румыния, Болгария и Турция договорились существенно расширить полномочия совместной оперативной группы, занимающейся обезвреживанием плавучих мин в Черном море.

Три причерноморских государства Альянса создали эту оперативную группу по разминированию в 2024 году для противодействия угрозам, возникшим после полномасштабного вторжения России в Украину, передает delo.ua

За время работы союзники нейтрализовали более 150 плавучих мин на ключевых торговых путях, причем большую часть из них обезвредила Турция.

На нынешнем саммите в Анкаре стороны приняли решение выйти за рамки сугубо противоминной деятельности. Новые миссии будут охватывать защиту критических объектов, включая энергетические мощности, телекоммуникационные сети и подводные трубопроводы.

Такой шаг стратегически важен, поскольку все три страны имеют собственные проекты по разведке или добыче газа в Черном море.

В частности, румынский глубоководный проект Neptun Deep планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Это позволит Бухаресту стать крупнейшим производителем природного газа в Европейском союзе.

Румыния, имеющая 650 километров сухопутной границы с Украиной, регулярно сталкивается с вызовами безопасности.

В последние годы российские беспилотники неоднократно нарушали ее воздушное пространство, а дрейфующие мины создавали постоянную опасность для судоходства и энергетических маршрутов.