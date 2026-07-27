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eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Июля 2026, 16:09
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Румыния потратила почти 1,5 млн евро на сбитие трёх дронов

Большую часть расходов составляют ракеты, запущенные с самолетов F-16.

Румыния потратила почти 1,5 млн евро на сбитие трёх дронов.
Румыния потратила почти 1,5 млн евро на сбитие трёх дронов.

Об этом сообщает Digi24, передаёт "Европейская правда".

Истребители F-16 используют ракеты AIM-9X, и одна такая ракета стоит примерно 400 тысяч долларов.

Для уничтожения этих трех дронов было выпущено три ракеты, общая стоимость которых, таким образом, составляет примерно 1,2 млн долларов.

К этой сумме добавляются расходы, связанные с летными часами и техническим обслуживанием самолетов, поэтому общая стоимость этих трех операций оценивается примерно в 1,5 млн евро.

В настоящее время Румыния ищет более дешёвые способы сбивания дронов, нарушающих её воздушное пространство.

В частности, издание предполагает, что дроны можно уничтожать и с помощью вертолётов. Этот метод был бы дешевле, поскольку военные могли бы использовать пулемёты, находящиеся на борту.

Также отмечается, что в следующем году Румыния должна получить две системы противодействия дронам. Одна из них производится израильской компанией, а другая будет создана в результате сотрудничества между Румынией и Украиной.

В воскресенье, 26 июля, президент Румынии Никушор Дан заявил о новом сбитии дрона над территорией страны – это был третий подобный инцидент за последние три дня.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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