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eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Июля 2026, 12:24
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Румыния подняла в небо самолеты из-за неизвестной цели

В Румынии система радиолокационного наблюдения Министерства обороны обнаружила в понедельник, 27 июля, воздушную цель к востоку от города-порта Сулина.

Румыния подняла в небо самолеты из-за неизвестной цели.
Румыния подняла в небо самолеты из-за неизвестной цели.

Об этом говорится в заявлении румынского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Два самолета F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти поднялись в воздух в 08:53 для мониторинга ситуации.

Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения в жудеце Тулча, о чем в 08:47 было разослано сообщение RO-Alert.

"Цель в течение короткого времени находилась в национальном воздушном пространстве, после чего пересекла границу, направляясь в сторону Украины. Вскоре поступили сообщения о взрывах на территории Украины", – отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что предоставят новые подробности, как только они станут доступны.

В воскресенье, 26 июля, президент Румынии Никушор Дан заявил о новом сбивании дрона над территорией страны – это третий подобный инцидент за последние три дня.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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