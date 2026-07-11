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meduza.io logomeduza
11 Июля 2026, 13:45
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Россия остановила движение судов по Азово-Донскому каналу и Керченскому проливу после атак

Погранслужба РФ сообщила судоходным компаниям, что проход судов по каналу между Доном и Азовским морем прекращен на неопределенный срок, сообщили источники Reuters.

Россия перекрыла Азово-Донской канал после атак БПЛА.
Россия перекрыла Азово-Донской канал после атак БПЛА.

Власти РФ приостановили судоходство по Азово-Донскому каналу, который связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе экспортерами зерна, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли, передает meduza.io

Один из собеседников агентства также сообщил, что пограничники уведомили судоходные компании о прекращении с вечера пятницы приема заявок на проход через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

Когда ограничения будут сняты, пограничники не уточняют.

Reuters отмечает, что через Азовское море проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. Россия является крупнейшим экспортером этого злака в мире.

Украина в последние дни значительно интенсифицировала атаки на гражданские торговые суда в Азовском море. Командир Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») 10 июля заявил, что за пять суток перед этим беспилотники поразили 48 судов. Большинство из них, по словам Мадяра, — танкеры теневого флота.

Источник
meduza.io logomeduza
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