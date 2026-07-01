Румыния не может взыскать $33 млн неоплаченных дорожных штрафов.

Власти румынских городов не могут взыскать десятки миллионов леев неоплаченных дорожных штрафов. Некоторые долги остаются в реестрах уже более 25 лет.

Об этом свидетельствуют данные, собранные Digi24 в 20 муниципалитетах — административных центрах уездов, передает logos-pres.md

Только по штрафам, выписанным в 2025 году, местные администрации пытаются вернуть свыше 48 млн RON (около $11 млн). Общая сумма неоплаченных дорожных штрафов в этих городах достигла 144 млн RON (около $33 млн).

Для сравнения, как отмечает Digi24, этих средств хватило бы на реконструкцию примерно 50 км уездных дорог. В среднем по стране в прошлом году удалось взыскать лишь 63,2% дорожных штрафов.

Хуже всего ситуация складывается на юге Румынии. В Крайове и Рымнику-Вылче оплачено лишь 16% выписанных штрафов.

При этом в Крайове задолженность только за прошлый год составляет около 3 млн RON (примерно $690 тыс.). Самая крупная сумма невзысканных штрафов за 2025 год зафиксирована в Тимишоаре — около 21 млн RON (примерно $4,8 млн). В Бузэу водители задолжали 11,6 млн RON (около $2,7 млн).

В то же время Клуж-Напока и Орадя демонстрируют один из лучших показателей собираемости: там оплачивается более 80% дорожных штрафов. По данным источника, проблема носит не только финансовый характер.

В пяти городах до сих пор числятся штрафы, выписанные более 20 лет назад. Самая старая неоплаченная санкция зарегистрирована в Фокшанах. Она датируется 2000 годом.

В Крайове и Деве остаются долги с 2002 года, в Сибиу — с 2003-го, а в Тырговиште — с 2005 года. На фоне низкой собираемости штрафов в Румынии обсуждаются меры по ужесточению ответственности для злостных неплательщиков, включая ограничения для водителей, которые не оплачивают штрафы в установленный срок.