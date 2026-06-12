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deschide.md logodeschide
12 Июня 2026, 11:08
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Гросу: В Молдове введут наказание за отрицание преступлений сталинского режима

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу после того, как депутаты-коммунисты в ходе пленарного заседания 11 июня отказались почтить минутой молчания память жертв первой волны сталинских депортаций.

Гросу: В Молдове введут наказание за отрицание преступлений сталинского режима.
Гросу: В Молдове введут наказание за отрицание преступлений сталинского режима.

Выступая на открытии выставки «Государственный террор в советской Молдове. Масштабы, жертвы и виновные», организованной на площади Великого национального собрания, спикер парламента заявил, что инцидент в парламенте был неприятным, сообщает deschide.md

«Я был очень расстроен, когда некоторые народные избранники проявили полное отсутствие чувств. Это меня очень задело. Думаю, это чувство разделяют все, у кого есть здравый смысл, домашнее воспитание и уважение к нашим дедам и бабушкам», — заявил Гросу.

В этой связи, по словам председателя парламента, в ближайшие дни власти разработают законопроект, предусматривающий наказание для лиц, отрицающих преступления сталинского режима.

«Нужно это исправить. И мы сделаем это очень быстро. Речь идет о наказании тех, кто отрицает преступления сталинского режима, голод, депортации — это должно быть включено в законодательство Республики Молдова», — отметил он.

По словам Гросу, привлечение к ответственности за подобные действия является способом воспитания тех, кто «имеет наглость пренебрегать нашей коллективной памятью».

Источник
deschide.md logodeschide
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