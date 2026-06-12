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rupor.md logorupor
12 Июня 2026, 11:17
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Налоговая оштрафовала сотни арендодателей и доначислила скрытые налоги

Государственная налоговая служба (ГНС) Молдовы проверила граждан, сдающих недвижимость в аренду. В результате ревизии 274 арендодателей бюджет дополнительно получит 344,6 тысячи леев неуплаченных налогов.

Налоговая оштрафовала сотни арендодателей и доначислила скрытые налоги.
Налоговая оштрафовала сотни арендодателей и доначислила скрытые налоги.

Кроме того, нарушителям начислили 18,3 тысячи леев пени за просрочку и выписали штрафы еще на 26,4 тысячи леев, передает rupor.md

ГНС сообщает, что параллельно налоговики вели разъяснительную работу. В итоге было выявлено еще 387 человек, которые сдавали жилье, но не заявляли об этом.

За первые пять месяцев текущего года в стране официально зарегистрировали 15 788 договоров аренды. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года. Соответственно, увеличились и доходы бюджета: сборы подоходного налога с аренды выросли на 27,9% и составили 47,5 миллиона леев.

Налоговая служба напоминает, что граждане (не предприниматели), которые сдают свое жилье или коммерческую недвижимость, обязаны платить налог в размере 7% от месячной стоимости, указанной в договоре. Это правило касается и тех, кто сдает площади через такие платформы, такие как Booking или Airbnb.

Договор аренды необходимо зарегистрировать в налоговой в течение 7 дней после подписания. Налог выплачивается каждый месяц до 25-го числа.

Источник
rupor.md logorupor
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