Румыния – лидер ЕС по уровню инфляции.

Годовая инфляция в Румынии в августе составила 6,2%, что на 2% ниже уровня июля. Но все равно это самая высокая инфляция среди стран Евросоюза и 24-е место в мире.

«Интересно, что румынское правительство недавно приняло меры жесткой экономии для борьбы с дефицитом бюджета и инфляцией, и августовские показатели могут быть, по крайней мере частично, результатом этих мер – инфляция резко упала с 8,2% в июле до 6,2% в августе. Однако это самый высокий уровень инфляции в Европейском союзе», – отмечают авторы анализа BestBrokers, пишет hotnews.ro

В исследовании отмечается, что инфляция стала глобальной проблемой, поскольку рост цен на энергоносители, сбои в цепочках поставок и дорогостоящий импорт продолжают оказывать давление на семейные бюджеты, в то время как правительства и центральные банки сталкиваются с трудной задачей контроля цен без подавления экономического роста.

Как отмечает hotnews, команда BestBrokers сравнила годовые темпы инфляции в августе 2026 года, чтобы определить, где ценовое давление усилилось больше всего. «Мы проанализировали данные по 93 странам, для которых были доступны показатели по индексу потребительских цен (ИПЦ) за август от национальных статистических управлений и Trading Economics», – цитирует издание авторов отчета.

Рост везде, но неравномерный

В отчете BestBrokers отмечается, что Аргентина и Турция остаются странами с самой высокой годовой инфляцией в августе, где цены выросли на 33,5% и 31,51%, соответственно, по сравнению с августом 2025 года.

Инфляция наиболее ускорилась в Пакистане и тропическом островном государстве Фиджи, где годовая инфляция выросла с 14,5% в июле до 15,7% в августе и с 9,2% до 11,1% (изменение на 1,9 процентных пункта в обоих случаях).

Единственной страной, где цены снизились по сравнению с августом 2025 года, является центральноамериканская страна Коста-Рика, где дефляция составила 0,17%, в то время как незначительный рост наблюдается в Бенине (0,1%) и Швеции (0,3%).

В Европе инфляция в целом значительно ниже, чем в странах-лидерах, но ряд государств по-прежнему сталкиваются со значительным ценовым давлением.

Украина занимает первое место среди 43 проанализированных европейских стран по уровню инфляции – 8,1%, что выше показателя июля в 7,7%.

Другие европейские страны, где цены продолжают значительно расти по сравнению с прошлым годом, включают Косово (7,3%), Республику Молдова (7,0%), Россию (6,3%), Румынию (6,2%) и Литву (6,1%).

В других странах Европы годовая инфляция в Испании выросла до 4,3% с 3,6% в июле, в Болгарии – до 5,1%, а в Хорватии – до 4,1%.

Данные исследования также указывают на энергетический сектор как на новый источник беспокойства: предварительная оценка Евростата за август показала инфляцию в еврозоне на уровне 3,3%, по сравнению с 2,9% в июле, при этом цены на энергоносители выросли на 14,3% в годовом исчислении.