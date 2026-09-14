Молдаване стали экономить из-за роста цен: инфляция достигла 7%.

В течение года цены в Молдове значительно выросли. Согласно данным Национального бюро статистики, годовая инфляция достигла 7%.

Сильнее всего подорожали продукты питания, коммунальные услуги, а также другие товары и услуги повседневного спроса. Чтобы справиться с растущими расходами, жители Молдовы говорят, что вынуждены экономить и выбирать более дешевые продукты. Эксперты, однако, не радуют хорошими новостями: в ближайшее время цены могут вырасти еще больше, сообщает tv8.md

Согласно статистическим данным, в августе этого года сильнее всего подорожали продукты питания, которые люди покупают ежедневно. Если в прошлом году яйца стоили от 23 до 31 лея, то в этом году их цена достигает 36 леев. Подорожало и молоко — с 17–23 леев почти до 24 леев. Литр растительного масла подорожал чуть более чем на 4%. Хлеб стал стоить в среднем до 12 леев, а цена мяса может достигать 130 леев за килограмм.

Люди говорят, что все сильнее ощущают рост цен и вынуждены экономить, особенно сейчас, когда приближается холодный сезон.

«Я купил мясо, фарш. Ищем подешевле, что делать...»

«И хлеб, и дорога — все дорожает, а пенсия все остается пенсией. Меньше есть?».

«Доходы маленькие, расходы большие, приходит зима... Дети помогают, но мы экономим».

«А что раньше было лучше, когда вместо пенсии давали ковры? Даже то, что в селе выращивают больше продукции, никто не принимает во внимание», - сказали граждане.

Продавцы говорят, что люди ищут на рынках более дешевые продукты.

Что касается непродовольственных товаров, самое большое повышение цен в августе было зафиксировано на топливо — 28%. Обувь подорожала на 5,2%, строительные материалы — на 4,2%, а лекарства — на 3,8%.

Значительный рост цен зафиксирован и на услуги, предоставляемые населению.

Общественный транспорт подорожал на 28%, а электроэнергия — на 23,7%. Кроме того, тарифы на воду и канализацию выросли на 10,6%, а услуги общественного питания подорожали на 9,2%. Специалисты предупреждают, что давление на цены продолжится.

«В прошлом году в августе у нас был период, когда цены были в минусе, а сейчас у нас небольшой рост. Этот внешний вид цен строго связан со структурой прошлого и нынешнего года. У нас есть давление на то, чтобы в ближайшем будущем выросла цена на электроэнергию, но есть также давление на то, чтобы подорожало и отопление для населения. Существует очень высокая вероятность того, что инфляция продолжит расти, но пока я вижу ее в коридоре 7–9%, не больше», — заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По сравнению с августом 2025 года потребительские цены в Республике Молдова выросли на 7%. Инфляция была значительно ниже уровня в Турции, где она составила 31,5%, однако превысила темпы роста цен в таких странах, как Грузия, Исландия, Болгария и Хорватия.