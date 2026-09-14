Экономист рекомендовал гражданам иметь запас денег на фоне роста цен и счетов.

Согласно статистическим данным, уровень инфляции в Молдове вырос до 7%, превысив отметку в 5%, установленную Национальным банком для поддержания стабильности цен.

Значительное подорожание топлива вызвало цепную реакцию в магазинах, сфере транспорта и услуг. С наступлением холодов расходы станут серьезным вызовом для бюджета каждой семьи, сообщает tvrmoldova.md

За один год дизельное топливо подорожало на 65,3%, бензин — на 32,4%, а сжиженный газ — на 20,2%. В настоящее время водители платят более 33 леев за литр бензина и более 34 леев за литр дизельного топлива.

Влияние роста цен не ограничивается автозаправочными станциями. Более высокие расходы на топливо отражаются и на стоимости пассажирских перевозок, которые за год подорожали примерно на 28%.

Еще одним важным источником подорожания стали коммунальные услуги. Электроэнергия сейчас почти на 24% дороже, чем в августе прошлого года, а услуги водоснабжения и канализации подорожали примерно на 11%. Хотя фрукты и овощи по сравнению с прошлым годом подешевели, некоторые основные продукты остаются значительно дороже: яйца — почти на 12%, хлеб — на 6%, молоко и молочные продукты — почти на 6%.

Экономисты предупреждают, что цены могут продолжить расти и в ближайшие месяцы. Сейчас не время для паники, но и для расточительства тоже.

Эксперт по экономике Марин Господаренко отмечает, что рост цен на энергоносители в декабре прошлого года будет удерживать инфляцию на высоком уровне до конца текущего года.

«Подорожание энергии в декабре прошлого года будет удерживать инфляцию на высоком уровне до конца этого года. Что это конкретно означает для наших семей? Мы не говорим о взрывном росте цен, но и об их снижении тоже. Поэтому несколько практических рекомендаций. Во-первых, заранее планируйте крупные зимние расходы — дрова, уголь, топливо», — сказал экономист.

Экономист рекомендует гражданам иметь резерв на случай более высоких счетов, внимательно относиться к потребительским кредитам и заранее подавать заявки на компенсации за энергоресурсы, если они имеют на них право.