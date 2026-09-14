theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
14 Сентября 2026, 20:24
19 349
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Экономист рекомендовал гражданам иметь запас денег на фоне роста цен и счетов

Согласно статистическим данным, уровень инфляции в Молдове вырос до 7%, превысив отметку в 5%, установленную Национальным банком для поддержания стабильности цен.

Экономист рекомендовал гражданам иметь запас денег на фоне роста цен и счетов.
Экономист рекомендовал гражданам иметь запас денег на фоне роста цен и счетов.

Значительное подорожание топлива вызвало цепную реакцию в магазинах, сфере транспорта и услуг. С наступлением холодов расходы станут серьезным вызовом для бюджета каждой семьи, сообщает tvrmoldova.md

За один год дизельное топливо подорожало на 65,3%, бензин — на 32,4%, а сжиженный газ — на 20,2%. В настоящее время водители платят более 33 леев за литр бензина и более 34 леев за литр дизельного топлива.

Влияние роста цен не ограничивается автозаправочными станциями. Более высокие расходы на топливо отражаются и на стоимости пассажирских перевозок, которые за год подорожали примерно на 28%.

Еще одним важным источником подорожания стали коммунальные услуги. Электроэнергия сейчас почти на 24% дороже, чем в августе прошлого года, а услуги водоснабжения и канализации подорожали примерно на 11%. Хотя фрукты и овощи по сравнению с прошлым годом подешевели, некоторые основные продукты остаются значительно дороже: яйца — почти на 12%, хлеб — на 6%, молоко и молочные продукты — почти на 6%.

Экономисты предупреждают, что цены могут продолжить расти и в ближайшие месяцы. Сейчас не время для паники, но и для расточительства тоже.

Эксперт по экономике Марин Господаренко отмечает, что рост цен на энергоносители в декабре прошлого года будет удерживать инфляцию на высоком уровне до конца текущего года.

«Подорожание энергии в декабре прошлого года будет удерживать инфляцию на высоком уровне до конца этого года. Что это конкретно означает для наших семей? Мы не говорим о взрывном росте цен, но и об их снижении тоже. Поэтому несколько практических рекомендаций. Во-первых, заранее планируйте крупные зимние расходы — дрова, уголь, топливо», — сказал экономист.

Экономист рекомендует гражданам иметь резерв на случай более высоких счетов, внимательно относиться к потребительским кредитам и заранее подавать заявки на компенсации за энергоресурсы, если они имеют на них право.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте