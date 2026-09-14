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noi.md logonoi
14 Сентября 2026, 10:27
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Эксперт: Инфляция в Молдове уверенно пойдет вверх

Сезонное снижение цен на овощи и фрукты в Молдове скоро прекратится и начнется их рост, и при этом продолжится подорожание непродовольственных товаров, и в этой ситуации инфляция в стране уверенно пойдет вверх.

Эксперт: Инфляция в Молдове уверенно пойдет вверх.
Эксперт: Инфляция в Молдове уверенно пойдет вверх.

Такое мнение высказал экономист, доктор экономических наук Владимир Головатюк. Он обратил внимание на изменение инфляции в стране в августе 2026 г. с точки зрения перспектив. Так, годовой уровень инфляции вырос с 6,3% в июле до 7.0% в августе, пишет noi.md

Это произошло на фоне того, что цены на продукты питания в августе 2026 г., по сравнению с июлем, снизились на 1,2%, в том числе, на овощи на 6,5%, в том числе, на помидоры на 21%, картофель на 16%, лук на 8% и т.д.

Однако, в целом инфляция и месячная, и годовая в августе 2026 г. выросла. Это связано с тем, что рост цен на непродовольственные товары перекрыл снижение цен на продукты питания.

Например, цены на топливо. Их рост в августе 2026 г. привел к общему росту цен на 0.42%, а снижение цен на продукты питания – к снижению цен на те же 0.42%. Рост цен на прочие непродовольственные товары (кроме топлива) и привел к повышению инфляции.

Экономист, доктор экономических наук отметил, что далее сезонное снижение цен на овощи и фрукты прекратится и начнется их рост. При этом рост цен на непродовольственные товары продолжится, ибо определяется экономической ситуацией в стране и в зоне Персидского залива.

«И там и там благоприятных перспектив не видится. Стало быть, инфляция уверенно пойдет вверх», - подчеркнул Владимир Головатюк.

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Источник
noi.md logonoi
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