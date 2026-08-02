Румыния готовится взорвать скалу на Дунае, чтобы обеспечить работу АЭС в условиях маловодья.

Агентство водных ресурсов Румынии сообщило, что эта операция чрезвычайно сложна и существует риск, что она может не дать результата.

Как пишет eurointegration.com.ua, об этом сообщает Digi24.

Румынские власти проводят последние измерения перед взрывом скалы. По словам чиновников, эта операция необходима, поскольку из-за скалы образуются течения, и наибольшее количество воды течет в рукав Бала, а не в Старый Дунай, а именно в Чернаводе, где она нужна для охлаждения реакторов АЭС.

Агентство водных ресурсов Румынии сообщило, что эта операция чрезвычайно сложна и существует риск, что она может не дать результата.

Необходимость в таких мерах возникла из-за резкого падения уровня воды в Дунае, который стал самым низким за 30 лет в Румынии. Это вызвало серьезное давление на энергетическую систему страны. Министерство энергетики в понедельник созвало крупных промышленных потребителей, чтобы найти решение по экономии электроэнергии в часы пик, то есть вечером. Правительство призывает компании добровольно переносить свое производство на дневное время, чтобы снизить нагрузку на сеть.

28 июля Румыния приостановила работу одного реактора на атомной электростанции в городе Чернаводе из-за низкого уровня воды в Дунае, вызванного засушливой погодой.

31 июля министр иностранных дел Румынии Оана Цою во время беседы с украинским коллегой Андреем Сибигой обсудила с ним пути обеспечения поставок электроэнергии из Украины с учетом ее производственных мощностей и графика технического обслуживания.

Сложная энергетическая ситуация наблюдается также в Венгрии – премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что работа единственной в стране атомной электростанции "Пакш" будет полностью остановлена в воскресенье, 2 августа, из-за резкого падения уровня воды в Дунае.