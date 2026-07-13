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ipn
13 Июля 2026, 11:30
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Доходы от налога на аренду выросли почти на 32%

Поступления от подоходного налога, уплаченного сдающими недвижимость в аренду физическими лицами, за первые шесть месяцев года увеличились на 31,9%, достигнув 58,9 млн леев.

Доходы от налога на аренду выросли почти на 32%.
Доходы от налога на аренду выросли почти на 32%.

За тот же период Государственная налоговая служба выявила 460 физических лиц, сдававших недвижимость в аренду без регистрации соответствующих договоров, передаёт ipn.md

После проверок сдающих недвижимость в аренду 285 физических лиц Государственная налоговая служба установила дополнительные налоговые обязательства на сумму 370,9 тыс. леев. Одновременно с этим за несвоевременную уплату налогов были начислены штрафы в размере 18,8 тыс. леев и применены пени в размере 27,7 тыс. леев.

Всего за первые шесть месяцев года было зарегистрировано 19 229 договоров аренды, что на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Государственная налоговая служба напоминает, что физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и сдающие в аренду недвижимое имущество, обязаны зарегистрировать договор аренды в течение семи дней с даты его заключения.

Они обязаны ежемесячно платить подоходный налог в размере 7% от стоимости контракта до 25 числа каждого текущего месяца.

Источник
ipn
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