Арендный тупик в Испании: 71% жителей считают, что выгоднее платить ипотеку.

Удушающий рост цен на аренду приводит к структурным изменениям в восприятии рынка жилья в Испании.

На фоне того, что ежемесячные арендные платежи систематически обновляют исторические максимумы, мнение граждан всё устойчивее складывается в одном направлении: семь из десяти частных лиц (71 %) считают, что при нынешнем уровне цен с экономической точки зрения выгоднее платить ипотеку, чем арендную ставку, передает euronews.com

Таков главный вывод доклада «Радиография рынка жилья в 2026 году», подготовленного Fotocasa Research. Данные фиксируют самый высокий уровень консенсуса среди всех вопросов исследования (средняя оценка 7,6 из 10) и показывают небольшое увеличение по сравнению с первым полугодием 2025 года, когда с этим утверждением соглашались 70 % участников рынка.

Собственность как «убежище» на фоне дисбаланса аренды

Анализ показывает, что предпочтение покупки объясняется не только культурной традицией, но и стремлением финансово выжить в условиях подорожания аренды.

«Несмотря на то что приобрести собственное жильё по-прежнему сложно из-за нехватки накоплений и высоких цен, всё больше людей считают: если они в состоянии сделать этот шаг, выплачивать ипотеку выгоднее, чем отдавать ежемесячную плату за аренду, которая продолжает дорожать. Это восприятие показывает огромный дисбаланс, в котором сегодня находится рынок аренды», - объясняет Мария Матос, директор по исследованиям и пресс-секретарь Fotocasa.

Частные лица, совершающие действия по поиску жилья (доля в населении старше 18 лет).Частные лица, совершающие действия по поиску жилья (доля в населении старше 18 лет).

Такая ситуация укрепила и другие традиционные показатели испанского рынка:

Надёжное вложение: 68 % опрошенных считают, что покупка недвижимости по-прежнему остаётся хорошей инвестицией (в среднем 7,2 балла из 10).

Привязанность к собственности: ещё 68 % заявляют, что желание иметь собственное жильё по-прежнему глубоко укоренено в испанском обществе. Однако эта убеждённость ослабла по сравнению с первым полугодием 2025 года, когда её разделяли 72 %.

Жильё как наследство:59 % частных лиц по-прежнему считают дом лучшим наследством, которое можно оставить детям; этот показатель немного снизился по сравнению с 61 % годом ранее.

Крепнет страх нового жилищного пузыря

Обратной стороной этой тяги к покупке становится страх. Скорость, с которой дорожают как покупка, так и аренда жилья, снова заставляет граждан бить тревогу. 56 % опрошенных опасаются, что рынок движется к новому жилищному пузырю, что на два процентных пункта больше, чем 54 % в 2025 году.

Культурное восприятие аренды, в свою очередь, по-прежнему окрашено в мрачные тона. Половина активных участников рынка (50 %) продолжает утверждать, что жить в аренду - значит «выбрасывать деньги на ветер», ровно тот же показатель, что и в прошлом году. Соответственно снижается и ожидание того, что Испания приблизится к европейской модели аренды: доля тех, кто верит, что рынок будет развиваться в сторону большего удельного веса аренды по сравнению с собственностью, уменьшилась до 40 % (против 41 % в 2025 году).

Закон о жилье не убеждает рынок недвижимости

Доклад также вновь показывает, что граждане в целом дают действующему регулированию неудовлетворительную оценку. Оценка Закона о жилье уверенно остаётся в отрицательной зоне. Хотя доля частных лиц, одобряющих закон, за последний год немного выросла с 27 до 28 %, средний балл остаётся замороженным на отметке 4,7 из 10.

Макроэкономический фактор, который нужно учитывать

Недавнее повышение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в июне этого года добавляет ещё одну переменную неопределённости. То, как ужесточение условий ипотечного кредитования повлияет на представления граждан о его доходности, предстоит проанализировать в последующих отраслевых отчётах.