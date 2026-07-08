За нелегальную аренду оштрафованы 460 владельцев жилья.

460 человек, сдававших недвижимость в аренду без регистрации договоров в Государственной налоговой службе (ГНС), были выявлены за первые шесть месяцев 2026 года.

По итогам проверок власти зарегистрировали 463 договора аренды, а в отношении нарушителей были начислены дополнительные налоги и применены штрафы, передает rupor.md

По данным ГНС, после проверок 285 физических лиц были доначислены налоговые обязательства на сумму 370,9 тысячи леев, пени за просрочку — 18,8 тысячи леев, а штрафы составили 27,7 тысячи леев.

Всего в период с января по июнь 2026 года в Молдове было зарегистрировано 19 229 договоров аренды недвижимости, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно поступления от подоходного налога, уплаченного физическими лицами, сдающими недвижимость в аренду, достигли 58,9 млн леев. Это на 31,9% больше по сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года.

Государственная налоговая служба напоминает, что физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью и сдающие недвижимость в аренду, обязаны зарегистрировать договор в течение семи дней после его заключения и уплачивать налог в размере 7% от ежемесячной суммы аренды. Требование распространяется и на владельцев, сдающих жилье через платформы Booking и Airbnb.