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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 10:54
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За нелегальную аренду оштрафованы 460 владельцев жилья

460 человек, сдававших недвижимость в аренду без регистрации договоров в Государственной налоговой службе (ГНС), были выявлены за первые шесть месяцев 2026 года.

За нелегальную аренду оштрафованы 460 владельцев жилья.
За нелегальную аренду оштрафованы 460 владельцев жилья.

По итогам проверок власти зарегистрировали 463 договора аренды, а в отношении нарушителей были начислены дополнительные налоги и применены штрафы, передает rupor.md

По данным ГНС, после проверок 285 физических лиц были доначислены налоговые обязательства на сумму 370,9 тысячи леев, пени за просрочку — 18,8 тысячи леев, а штрафы составили 27,7 тысячи леев.

Всего в период с января по июнь 2026 года в Молдове было зарегистрировано 19 229 договоров аренды недвижимости, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно поступления от подоходного налога, уплаченного физическими лицами, сдающими недвижимость в аренду, достигли 58,9 млн леев. Это на 31,9% больше по сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года.

Государственная налоговая служба напоминает, что физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью и сдающие недвижимость в аренду, обязаны зарегистрировать договор в течение семи дней после его заключения и уплачивать налог в размере 7% от ежемесячной суммы аренды. Требование распространяется и на владельцев, сдающих жилье через платформы Booking и Airbnb.

Источник
rupor.md logorupor
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