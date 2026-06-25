Рубио: Mежду США и Россией соглашений на Аляске не было.

«Предложение было сделано на Аляске. Но оно так и не стало соглашением», — заявил Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос журналистов об обвинениях со стороны Москвы в нарушении договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

О том, что Вашингтон отходит от договоренностей, достигнутых президентами России и США в Анкоридже, заявил 23 июня замглавы МИД России Сергей Рябков на «Примаковских чтениях», писал РБК, передает bbc.com

«Россия хочет, чтобы ей была передана вся территория Донбасса, помимо ряда других вопросов, которые она поднимала. Однако соглашения так и не было. Если бы оно было, война бы закончилась», — заявил сегодня Марко Рубио.

Он добавил, что США по-прежнему готовы сыграть конструктивную роль в завершении войны в Украине.