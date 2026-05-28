Парламент Молдовы денонсировал еще одно соглашение в рамках СНГ.

В ведомстве пояснили, что этот документ оказался неэффективным и не приносит стране никакой пользы, пишет rupor.md

Вышеупомянутый фонд создали еще в 2006 году для финансирования общих проектов в сфере культуры, образования, науки, спорта, туризма, молодежных программ и масс-медиа. Однако с момента ратификации соглашения Молдова вообще не перечисляла туда деньги и не участвовала в его финансовой деятельности.

Сейчас власти республики делают упор на партнерские проекты, которые важны для вступления в Европейский союз. Речь идет о таких европейских программах, как «Горизонт Европа» и «Креативная Европа». В министерстве подчеркивают, что развивать культуру, науку и спорт на этих площадках для Молдовы гораздо выгоднее, чем работать на платформе СНГ.

Отказ от данного соглашения стал частью масштабного пересмотра договоров, подписанных в рамках Содружества, и продолжением курса по приведению национальной политики в соответствие со стандартами Евросоюза, отметили в парламенте.