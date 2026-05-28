theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
28 Мая 2026, 14:06
424
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Парламент Молдовы денонсировал еще одно соглашение в рамках СНГ

Молдова вышла из Соглашения о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Такое решение принял парламент республики по предложению министерства культуры.

Парламент Молдовы денонсировал еще одно соглашение в рамках СНГ.
Парламент Молдовы денонсировал еще одно соглашение в рамках СНГ.

В ведомстве пояснили, что этот документ оказался неэффективным и не приносит стране никакой пользы, пишет rupor.md

Вышеупомянутый фонд создали еще в 2006 году для финансирования общих проектов в сфере культуры, образования, науки, спорта, туризма, молодежных программ и масс-медиа. Однако с момента ратификации соглашения Молдова вообще не перечисляла туда деньги и не участвовала в его финансовой деятельности.

Сейчас власти республики делают упор на партнерские проекты, которые важны для вступления в Европейский союз. Речь идет о таких европейских программах, как «Горизонт Европа» и «Креативная Европа». В министерстве подчеркивают, что развивать культуру, науку и спорт на этих площадках для Молдовы гораздо выгоднее, чем работать на платформе СНГ.

Отказ от данного соглашения стал частью масштабного пересмотра договоров, подписанных в рамках Содружества, и продолжением курса по приведению национальной политики в соответствие со стандартами Евросоюза, отметили в парламенте.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте