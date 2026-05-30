США, Британия и Австралия получат новые военные подводные дроны в 2027 году.

Это указано в совместном заявлении трех ведомств. Новые аппараты могут поступить на вооружение армий стран уже в 2027 году.

Работа ведется в рамках так называемого «второго столпа» AUKUS. Эта часть договоренности предполагает разработку передовых оборонных технологий, в том числе квантовых, подводных и гиперзвуковых, а также искусственного интеллекта и кибертехнологий.

По словам военного министра США Пита Хегсета, страны разработают комплекс высокоадаптивных многоцелевых подводных беспилотных аппаратов, предназначенных для поддержки подводных операций.

«Это позволит быстро обеспечить наши войска самыми передовыми боевыми технологиями, поскольку вместе мы будем производить целый ряд современных датчиков и систем вооружения для подводных беспилотников», — заявил его британский коллега Джон Хили (цитата по Reuters).

Трехстороннее оборонное партнерство стран существует с 2021 года. Целью заявлено укрепление безопасности и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Одной из задач AUKUS стало обеспечение Австралии собственными атомными подлодками. В России создание AUKUS считают угрозой режиму нераспространения ядерного оружия.