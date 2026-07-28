Рождаемость в Италии обновила антирекорд послевоенного периода.

В 2025 году количество рождений в Италии вновь сократилось и стало самым низким за все послевоенные годы.

За 2025 год в Италии родилось 355 тысяч младенцев, что является самым низким показателем за все годы после Второй мировой войны. Коэффициент рождаемости снизился до 1,14 ребенка на одну женщину. При этом количество зарегистрированных за год смертей составило около 652 тысяч, передает eurointegration.com.ua

В опросе, проведенном в рамках доклада, подготовленного профильной организацией в сотрудничестве с национальным статистическим ведомством ISTAT, более 62% пар, решивших не заводить новых детей, чаще всего называли причинами своего решения экономические или социальные факторы. Лишь 5,5% заявили, что не заинтересованы в рождении детей.

Почти 50% опрошенных женщин обеспокоены тем, что материнство серьезно ударит по их карьерным возможностям, тогда как среди мужчин угрозу для своей карьеры в случае отцовства видят лишь 24%.

В то же время, если бы желания опрошенных итальянок относительно количества детей, которых они хотели бы иметь при благоприятных обстоятельствах, осуществились, количество рожденных в 2025 году могло бы быть примерно в два раза выше фактического.

Подобные тенденции к сокращению рождаемости характерны для большинства европейских стран.