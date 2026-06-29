Рождаемость в Молдове снизилась на 6% за год.

Рождаемость в Молдове стремительно падает, а демографический спад продолжает углубляться. В прошлом году в стране родилось 22,1 тысячи детей — примерно на 1,5 тысячи меньше, чем в 2024-м, что означает снижение более чем на 6%.

Такие данные приводит Национальное бюро статистики. Среди основных причин демографического спада — сосредоточенность на карьере, финансовые трудности и приоритет образования, говорится в публикации Financial Times. В последнее время к этому добавилось влияние соцсетей и чрезмерное времяпрепровождение онлайн, что меняет межличностные отношения и ценности. Молдавские эксперты также указывают на массовую миграцию молодёжи и старение населения, пишет protv.md

По данным статистики, в 2023 году в Молдове родилось 24 тысячи детей, в 2024-м — 23,6 тысячи, а в 2025-м — уже 22,1 тысячи. По сравнению с 2022 годом, когда на свет появились почти 27 тысяч малышей, разрыв становится ещё более очевидным.

Снижение рождаемости подтверждают и в крупнейшем родильном доме страны — Муниципальной клинической больнице «Георге Палади».

«Уровень рождаемости в нашем учреждении — 4 599 родов, тогда как в 2016 году их было 8 705, то есть число сократилось почти вдвое. Средний возраст рожениц не изменился, но женщин старше 35 лет стало значительно меньше: в 2017 году таких родов было 1 345, сейчас — всего 44. Также сократилось число родов у девушек в возрасте от 14 до 20 лет», — сообщил Олег Потачевски, заместитель директора больницы.

Всё меньше женщин решаются на первого ребёнка, а многие предпочитают рожать за границей.

«В 80-е годы у нас наблюдался мощный демографический подъём. Однако с 1998 года на правом берегу Днестра и с 1996-го — на левом естественный прирост стал отрицательным: детей рождается меньше, чем умирает», — отмечает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его словам, рождаемость резко упала во всём мире, а институт семьи переживает глубокие трансформации.

«Если раньше на 1 000 жителей приходилось 39 новорождённых, то сегодня — менее десяти. Снижение в четыре раза. Причин множество, в том числе рост благосостояния», — говорит Ионицэ.

Как ни парадоксально, чем выше уровень жизни, тем меньше детей рождается. Эксперт также называет среди факторов поздние браки, карьерные амбиции и стремление к профессиональному развитию, которые отодвигают создание семьи на второй план.

«Но есть и позитивная сторона: детская смертность. Раньше матери рожали много детей интуитивно, потому что многие не выживали. За последние 30 лет с помощью медицины, улучшения качества жизни и заботы о детях нам удалось резко сократить смертность среди детей до четырёх лет», — поясняет экономист.

Однако проблема разрыва поколений остаётся крайне острой.

«Сегодня впервые в истории на одного пожилого человека приходится меньше одного ребёнка. Уходящее поколение не заменяется новым. Это означает нехватку рабочей силы и невозможность содержать пожилых людей. А отсутствие населения — это отсутствие потребителей и экономического роста», — предупреждает Ионицэ.

Ключевые факторы снижения рождаемости в Молдове — миграция молодёжи, экономическая нестабильность и изменение социальных ориентиров. По данным Национального банка, средний возраст матери при первых родах приближается к 27 годам.

Тенденция снижения рождаемости — общемировая. В более чем двух третях из 195 стран среднее число рождённых детей опустилось ниже уровня воспроизводства (2,1), необходимого для сохранения численности населения без иммиграции. В 66 странах показатель упал до одного ребёнка на женщину, а в некоторых — до нуля.

Новым и всё более значимым фактором становится влияние технологий. Исследователи отмечают: спад рождаемости был наиболее быстрым в регионах, которые раньше других получили доступ к высокоскоростному мобильному Интернету.