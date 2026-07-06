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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Июля 2026, 18:45
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Российские пранкеры Вован и Лексус вызвали политический скандал в Греции

Греческие оппозиционные партии требуют отставки советника премьер-министра по вопросам нацбезопасности после того, как он стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса и раскрыл им конфиденциальную информацию о безопасности Греции.

Российские пранкеры Вован и Лексус вызвали политический скандал в Греции.
Российские пранкеры Вован и Лексус вызвали политический скандал в Греции.

Выдавая себя за секретаря СНБО Рустема Умерова, пранкеры обсудили с греческим чиновником Таносом Докосом ряд вопросов, в частности недавно обнаруженный украинский морской дрон со взрывчаткой, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на euractiv.com

"Я думал, что разговариваю с Умеровым… Это было в прямом эфире – я видел его, так же, как вижу вас", – рассказал Докос телеканалу Skai TV.

В разговоре с пранкерами Докос также затронул тему внутренней политики, предположив, что следующие всеобщие выборы, официально запланированные на 2027 год, могут быть перенесены на более ранний срок и состояться уже в течение ближайших нескольких месяцев.

Греческое правительство пыталось преуменьшить значение инцидента, настаивая на том, что никакой секретной информации раскрыто не было, и объясняя его как изощрённую гибридную атаку с использованием искусственного интеллекта.

Этот случай вызвал ожесточённую политическую полемику в Афинах, а оппозиционные партии назвали его дипломатическим фиаско, поставившим под сомнение процедуры национальной безопасности Греции.

"Докос обнародовал информацию о зарубежных визитах главы Национальной разведывательной службы Греции", – заявила главная оппозиционная социалистическая партия ПАСОК в своём заявлении, призвав его уйти в отставку.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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