Герасимов о разговоре с пранкерами: Опубликованы фразы, вырванные из контекста

В ходе беседы чиновница затронула тему трудностей в процессе вступления Молдовы в Европейский союз и дала понять, что президент Майя Санду также обеспокоена и расстроена медленным продвижением переговоров, сообщает omniapres.md

Из опубликованных фрагментов следует, что власти в Кишинёве рассчитывали на официальное открытие переговоров о вступлении уже этой весной, однако сигналы из европейских столиц оказались неоднозначными.

«Я немного обеспокоена тем, что нет конкретной информации из Берлина. Мы очень надеялись увидеть какое-то продвижение на саммите Европейского политического сообщества, затем узнали, что канцлер Мерц не будет участвовать», — якобы заявила Кристина Герасимов.

По словам вице-премьера, после недавних встреч в Ереване у неё сложилось впечатление, что внутри Европейского союза нет особой спешки в вопросе продвижения заявки Молдовы.

«Моё личное впечатление после этих встреч заключается в том, что никакой спешки нет, по крайней мере в том, что касается официального открытия переговоров. Из Еревана мы не получили очень позитивных сигналов», — сказала она.

Согласно опубликованной записи, молдавский чиновник также отметила, что многие европейские государства предпочитают дождаться политических изменений в Венгрии и сначала обсудить внутренние реформы ЕС, прежде чем двигаться дальше в вопросе расширения.

«Для нас, для Молдовы и Украины, всё сводится к тому, чтобы посмотреть, что произойдёт после выборов в Венгрии. Хотя внутри Совета ЕС, похоже, есть понимание того, как можно быстро продвинуться вперёд, политически я этого не вижу», — заявила Герасимов.

Отвечая на вопрос о настроении Майи Санду, вице-премьер признала, что глава государства серьёзно переживает из-за затягивания европейского процесса.

«Конечно, она обеспокоена тем, что всё движется не так быстро, как нам хотелось бы. Мы рассчитывали увидеть официальное открытие переговоров в мае, максимум в июне», — сказала Герасимов.

Она также признала, что нынешняя власть пошла на серьёзный политический риск, пообещав гражданам быстрые результаты на пути к членству в ЕС.

«Мы обещали гражданам, что в течение нынешнего парламентского цикла практически подпишем соглашение. На последних выборах мы взяли на себя огромный политический риск. Люди серьёзно спросят с нас на следующих выборах, если мы не выполним обещания», — отметила вице-премьер.

В завершение разговора Герасимов признала, что объяснения о внутренних проблемах Евросоюза вряд ли будут иметь значение для избирателей.

«Когда люди снова пойдут голосовать, их уже не будет интересовать, кто виноват», — подытожила она в разговоре, опубликованном Вованом и Лексусом.

После публикации пранка вице-премьер опубликовала пост, в котором заявила, что по мере того как Молдова продвигается по своему европейскому пути, усиливаются и попытки манипуляций со стороны Российской Федерации, направленные на дискредитацию этого процесса.

"В случае с материалом, распространённым в публичном пространстве, речь идёт о вырванных из контекста фрагментах обычного разговора, подобного многим телефонным беседам, которые я веду с европейскими дипломатами и партнёрами. Из более широкой беседы были отобраны, обрезаны и представлены лишь отдельные эпизоды, чтобы создать ложные интерпретации и нанести ущерб имиджу Республики Молдова.

Не случайно подобные материалы появляются накануне важных для нашей страны событий, когда мы готовимся официально открыть переговоры о вступлении в Европейский союз. Их цель — посеять путаницу и подорвать усилия Республики Молдова по интеграции в ЕС", - написала Герасимов.