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unimedia.info logounimedia
12 Июня 2026, 15:00
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Гросу о пранке с Герасимовой: Слушайте Урсулу фон дер Ляйен

Председатель парламента Игорь Гросу прокомментировал случай, в котором вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов стала жертвой розыгрыша, организованного российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Гросу о пранке с Герасимовой: Слушайте Урсулу фон дер Ляйен.
Гросу о пранке с Герасимовой: Слушайте Урсулу фон дер Ляйен.

На вопрос об инциденте Гросу лаконично ответил:

«Я бы сказал: слушайте Урсулу фон дер Ляйен. Она буквально вчера выступила и поздравила в этом контексте. Это очень чёткий сигнал о том, что первый кластер переговоров будет открыт в ближайшие дни для Молдовы и Украины», сообщает unimedia.info 

Напомним, вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов стала целью телефонного розыгрыша, организованного российскими пранкерами, известными своими звонками, в которых вводят в заблуждение публичных лиц и чиновников. Согласно записи, они связались с Герасимов, представившись министром иностранных дел Албании.

Позже чиновница заявила, что опубликованные фрагменты были вырваны из контекста: 

«Речь идёт о фрагментах, вырванных из обычного разговора, похожего на многие телефонные дискуссии, которые я веду с дипломатами и европейскими партнёрами. Из более широкой беседы были выбраны, обрезаны и представлены только отдельные части, чтобы создать ложные интерпретации и нанести ущерб имиджу Республики Молдова», — написала она в соцсетях.

9 июня 2026 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдова и Украина в ближайшие дни откроют первый кластер переговоров о вступлении в Европейский союз. Заявления были сделаны в рамках представления 21-го пакета санкций против России.


Источник
unimedia.info logounimedia
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