Российская армия ударила дронами по Запорожью и Конотопу: ранены дети.

Российские военные атаковали беспилотниками спальный район Запорожья, в результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщил вечером в четверг, 4 июня, глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По последним данным, в результате ударов дронов погибла 44-летняя женщина, еще 16 человек получили ранения различной тяжести, передает dw.com

Удары по Конотопу и Херсону

Тем же вечером российские войска нанесли удар беспилотниками по жилым домам и гражданской инфраструктуре города Конотоп в Сумской области. В результате пострадали как минимум пять человек, сообщил мэр города Артем Семенихин.

Он рассказал, что из-за российского удара загорелся частный дом, в котором на момент атаки находились двое взрослых и трое детей. "Все трое детей в больнице вместе с мамой, 1988 года рождения, которая также пострадала в результате вражеского "прилета", - говорится в сообщении мэра.

По словам городского главы, в результате российского обстрела город остался без воды и частично без света.

Вечером 4 июня в Херсоне ударом беспилотника был убит 75-летний мужчина. "Российские войска убили еще одного жителя Херсона. Около часа назад в результате вражеской дроновой атаки на Корабельный район города травмы, несовместимые с жизнью, получил 75-летний мужчина", - сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.