В Молдове изменят правила выплаты декретных пособий для незамужних женщин.

Женщины, не состоящие в официальном браке, теперь смогут получать полноценное пособие по беременности и родам, рассчитанное из зарплаты отца ребенка. Главное условие, чтобы мужчина официально признал отцовство.

Правительство утвердило изменения, которые уравнивают права родителей в сфере соцобеспечения, независимо от того, зарегистрирован ли брак официально, передает rupor.md

До сих пор, если беременная женщина официально не работала, она могла получить декретное пособие через зарплату мужа, но только если они состояли в официальном браке. Если пара жила вместе без регистрации, женщина теряла эту возможность, даже если отец ребенка работал, платил налоги и был готов финансово обеспечить семью.

Теперь пособие по беременности и родам разрешили рассчитывать из официально застрахованного дохода отца ребенка, независимо от того, расписана пара или нет. Главное — официальное признание отцовства.

По данным Агентства государственных услуг, в Молдове около 19% детей рождаются вне официального брака.