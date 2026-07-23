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pulsmedia
23 Июля 2026, 12:13
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Двое детей пострадали на севере Молдовы: один отравился растворителем, другой получил травму бензопилой

Дети были госпитализированы после тяжелых несчастных случаев, произошедших по неосторожности. Инциденты произошли накануне в Фалештском и Флорештском районах.

Двое детей пострадали на севере Молдовы: отравление и травма бензопилой.
Двое детей пострадали на севере Молдовы: отравление и травма бензопилой.

Первый случай произошел около 12:00 в селе Кэлугэр Фалештского района. Пострадавшим оказался двухлетний ребенок. Его экстренно доставили в больницу после того, как при невыясненных обстоятельствах он отравился растворителем, передает pulsmedia.md

Второй инцидент произошел около 20:30 в селе Пражила Флорештского района. Пострадал восьмилетний мальчик.

По предварительным данным, ребенок находился вместе с матерью, которая обрезала ветви дерева бензопилой. В какой-то момент мальчик наклонился, чтобы поднять ветку с земли, и по неосторожности получил травму головы бензопилой.

Ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

К счастью, в обоих случаях состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Источник
pulsmedia
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