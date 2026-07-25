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noi.md logonoi
25 Июля 2026, 15:45
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Специалисты бьют тревогу: Среди попрошаек в Молдове становится всё больше детей

На улицах Кишинева ежемесячно выявляется в среднем семь-восемь человек, занимающихся попрошайничеством — незаконной деятельностью.

Специалисты бьют тревогу: Среди попрошаек в Молдове становится всё больше детей.
Специалисты бьют тревогу: Среди попрошаек в Молдове становится всё больше детей.

По данным МВД, с начала этого года было выявлено более 140 человек, занимающихся попрошайничеством. Почти в 50 случаях в этом участвовали несовершеннолетние. В большинстве случаев детей заставляют просить милостыню родители или бабушки и дедушки, чтобы вызвать у людей сочувствие, передает noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

«Большинство лиц, занимающихся попрошайничеством на территории муниципия Кишинев, не проживают здесь. Они прибывают из других районов страны. Полиция выявляет такие случаи, фиксирует их, составляет протоколы о правонарушениях. Затем все материалы передаются в компетентные органы по месту жительства данных лиц, также сообщается в органы опеки и попечительства», — отмечает Даниела Харгел, старший офицер Кишиневского муниципального управления полиции.

Меры, принимаемые в настоящее время для защиты несовершеннолетних, просящих милостыню на улицах, являются недостаточными. 

Власти утверждают, что ребенка необходимо выявить и оказать ему помощь с первых же минут его появления на улице. Согласно законодательству, лица, вовлекающие несовершеннолетних в попрошайничество, подвергаются штрафам в размере до 900 леев, общественным работам, а в некоторых случаях могут быть лишены родительских прав.

Источник
noi.md logonoi
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