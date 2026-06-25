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g4media.ro logog4media
25 Июня 2026, 15:53
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Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге

Россия приняла решение закрыть Генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие Генконсульства РФ в Констанце.

Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге.
Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге.

Кроме того, временный поверенный в делах румынского консульства в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон грата и обязан покинуть территорию России в течение 72 часов, сообщает g4media.ro

Румынское консульство прекратит работу через 30 дней — последним днем его деятельности станет 24 июля.

Ранее Румыния закрыла российское консульство в Констанце после того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в городе Галац, в результате чего пострадали два человека.

Источник
g4media.ro logog4media
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