29 Мая 2026, 10:34
18 650
Минобороны Румынии объяснило, почему не сбило дрон, который врезался в дом в Галаце

Представитель Министерства обороны Румынии Кристиан Попович заявил, что у армии есть очень строгие ограничения по действиям в подобных ситуациях.

«Это закономерный вопрос, и граждане должны знать, что мы делаем всё возможное. Однако у армии есть очень строгие ограничения в подобных ситуациях, потому что мы не можем рисковать созданием большей угрозы, чем та, которую пытаемся предотвратить. 

Закон позволяет нам открывать огонь по таким объектам, используемым в войне в Украине, только при определённых обстоятельствах — если при этом гарантирована защита жизни гражданского населения и имущества», - сказал Попович, сообщает realitatea.md

В ночь на пятницу дрон упал на жилой дом в Галаце. После удара произошли взрыв и пожар в квартире на 10-м этаже здания. Пострадали 2 человека, 70 жильцов были эвакуированы.

Для жителей Брэилы, Тулчи и Галаца было отправлено предупреждение RO-Alert. С авиабазы Фетешть были подняты два истребителя F-16, также была задействована вертолётная поддержка IAR 330 SOCAT ВВС Румынии.

