theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 09:26
11 703
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В еще одном районе Румынии обнаружили крупный дрон

На северо-западе Румынии, в уезде Марамуреш, был обнаружен дрон без взрывчатого заряда.

В еще одном районе Румынии обнаружили крупный дрон.
В еще одном районе Румынии обнаружили крупный дрон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил румынский телеканал TVR.

О находке в районе поселка Бесешть стало известно в то время, когда в заголовках румынских новостей доминируют сообщения о падении российского дрона на многоквартирный дом в городе Галац.

Сообщается, что найденный дрон не имеет взрывчатого заряда. Беспилотный летательный аппарат имеет большие размеры, его размах крыльев составляет около 3 метров, как утверждает глава общины.

Место находки было оцеплено, а делом занялась прокуратура при Апелляционном суде в Клуже. Она устанавливает происхождение летательного аппарата и обстоятельства, при которых он оказался в этой местности.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, двое человек были госпитализированы, 70 эвакуированы.

МИД Румынии назвал падение дрона в городе Галац "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте