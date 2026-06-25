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eurointegration.com.ua logoeurointegration
25 Июня 2026, 11:13
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Россия вызвала посла Румынии из-за закрытия генконсульства в Констанце

Российское Министерство иностранных дел в четверг вызвало посла Румынии в стране Кристиана Истрате.

Россия вызвала посла Румынии из-за закрытия генконсульства в Констанце.
Россия вызвала посла Румынии из-за закрытия генконсульства в Констанце.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что румынского посла вызвали в МИД, чтобы объявить ему о мерах в ответ на закрытие Румынией генерального консульства России в Констанце.

Бухарест прибегнул к закрытию генконсульства, а также объявил российского генконсула персоной нон грата в прошлом месяце.

Это произошло после того, как ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в Галаце и взорвался, проломив ее и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом высоком этаже. Пострадали двое ее жителей. По заключению следователей, беспилотный аппарат нес по меньшей мере 30 килограммов взрывчатки.

Это пока самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, который попал в многоэтажку в румынском городе Галац, был подбит украинской ПВО, в результате чего изменил траекторию.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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