Кандидат Трампа на пост посла в Кишиневе изучал славянские языки.

В компании он занимается проектами в области государственной политики и экономического развития. Ранее его также рассматривали в качестве кандидата на должность посла США в Норвегии, сообщает deschide.md

До перехода в частный сектор Беркхальтер почти два десятилетия занимался политической деятельностью в штате Джорджия, представляя один из округов агломерации Атланты в Генеральной ассамблее штата. За время своей политической карьеры он занимал должности спикера Палаты представителей и временного спикера (Speaker Pro Tempore), получив известность благодаря сотрудничеству с представителями обеих партий.

Помимо политической деятельности, Беркхальтер занимался проектами в сфере недвижимости и входил в руководство ряда бизнес-организаций и структур, занимающихся развитием местных сообществ в Джорджии. Кроме того, почти десять лет он был членом Совета по развитию программы Университета Джорджии в Оксфорде.

Джозеф Марк Беркхальтер окончил Университет Джорджии, где изучал немецкий и славянские языки, а также глобальные исследования и политологию. Он свободно владеет немецким языком и обладает знаниями по нескольким иностранным языкам.

У Соединённых Штатов нет посла в Кишинёве с 31 мая 2024 года, когда завершился мандат Кента Логсдона. В настоящее время обязанности главы дипломатической миссии исполняет временный поверенный в делах Ник Петрович.