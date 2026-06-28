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dw.com logodw
28 Июня 2026, 10:30
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Россия вновь атаковала Киев: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

Россия в ночь на воскресенье, 28 июня атаковала Киев баллистическими ракетами. О том, что "баллистика" летит на столицу Украины, Воздушные силы ВСУ предупреждали в своем Telegram-канале два раза.

Россия вновь атаковала Киев: есть пострадавшие, вспыхнули пожары.
Россия вновь атаковала Киев: есть пострадавшие, вспыхнули пожары.

В городе объявили воздушную тревогу, передает dw.com 

В украинской столице прогремело несколько взрывов. В 02:47 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате  атаки в Дарницком районе пострадал один человек. В том же районе в нескольких местах вспыхнули пожары. 

"Пожар возле жилого дома, по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание. Уточняем информацию о пострадавших", - написал Ткаченко в Telegram.

В 03:11 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги, через три минуты ВС ВСУ сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. В 05:10 в украинской столице вновь объявили воздушную тревогу, через шесть минут она была отменена. В 05:26 Ткаченко уточнил, что число пострадавших в результате ночной атаки возросло до двух.

Атаки на другие города и регионы Украины

Той же ночью Воздушные силы ВСУ зафиксировали многочисленные запуски дронов, ракет и контролируемых авиабомб (КАБ) в направлении Харькова, Днепра, Сумской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также других городов и регионов Украины. Во многих из них объявлялась воздушная тревога. Россия вновь атаковала Киев: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

Россия вновь атаковала Киев: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

Россия вновь атаковала Киев: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

Источник
dw.com logodw
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