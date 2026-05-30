Россия нанесла удар по Сумской области: повреждены дома и инфраструктура.

Повреждения и разрушения зафиксированы на объектах гражданской инфраструктуры. Ущерб причинен также жилым и нежилым зданиям, административным помещениям и транспорту, сообщил в своем Telegram-канале глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает dw.com

По словам чиновника, часть дронов удалось уничтожить силам обороны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и погибших.

В то же время в результате утреннего удара 30 мая по промышленной инфраструктуре в Запорожской области ранения получил один человек, написал глава местной ОВА Иван Федоров. Пострадавший - 40-летний мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое, ему оказывают помощь медики.

В Сумской области из-за обстрелов за сутки погиб один человек

За сутки в Сумской области Украины в результате атаки БПЛА ВС РФ погиб один человек - 59-летний мужчина в Краснопольской общине, сообщил утром 30 мая Григоров в Telegram. Еще двое - 48-летняя женщина и 65-летний мужчина из Хотинской общины - получили ранения. Было нанесено более 50 ударов по 19 населенных пунктам в 11 общинах области.

Россия атаковала Украину 290 дронами

Всего в ночь на 30 мая ВС РФ выпустили по территории Украины шесть крылатых ракет Х-101 и 290 ударных БПЛА, отчитались в Воздушных силах ВСУ. Украинские военные заявили, что им удалось сбить и подавить 279 дронов и пять ракет. Зафиксировано попадание беспилотников в семи локациях и падение обломков еще в десяти.

"Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется", - добавили в ВС ВСУ.