dw
31 Мая 2026, 14:30
1
ВС России нанесли удар по Украине: в Черниговской области погиб человек

В результате удара беспилотником ВС РФ по предприятию в Корюковском районе Черниговской области Украины в ночь на воскресенье, 31 мая, погиб 58-летний мужчина.

Его тело во время ликвидации последствий обнаружили спасатели, сообщили в ГСЧС Украины, передает dw.com

В результате удара также возник пожар на автостоянке. Огонь уничтожил семь автомобилей.

Украину атаковали 229 российских беспилотников

Всего вечером 30 мая и в ночь на 31 мая  ВС РФ нанесли удар по территории Украины 229 беспилотниками, отчитались в Воздушных силах ВСУ. По состоянию на утро 31 мая украинским военным удалось сбить или подавить 212 дронов.

"Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БПЛА) в 5 локациях", - говорится в посте ВС ВСУ в Telegram.

Источник
dw
