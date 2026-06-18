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dw.com logodw
18 Июня 2026, 10:25
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Россия ударила по Киеву вскоре после обещания G7 поддержать Украину

Россия вскоре после обещания стран G7 увеличить помощь Украине ударила по Киеву баллистическими ракетами. Взрывы раздавались ночью и в других украинских городах.

Россия ударила по Киеву после обещания G7 поддержать Украину.
Россия ударила по Киеву после обещания G7 поддержать Украину.

Россия в ночь на четверг, 18 июня, совершила ракетную атаку на Киев. Это произошло вскоре после того, как страны G7 пообещали увеличить поддержку Украины.  Его корреспонденты сообщают, что в столице Украины звучали сирены, оповещавшие о воздушной тревоге, а затем были слышны звуки летящей ракеты и взрывы, пишет dw.com

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил горожан о том, что по украинской столице выпущены баллистические ракеты. "Будьте в безопасных местах до отбоя тревоги!" - написал Ткаченко в Telegram-канале.

Воздушные силы ВСУ также сообщили об угрозе удара баллистическими ракетами на севере Украины.

По сообщениям корреспондентов "Суспільне", взрывы также были слышны в Полтаве и Сумах. В Полтавском городском совете сообщили о перебоях с электроснабжением. Власти Запорожской области сообщили о взрывах в регионе.

Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности удара корректируемыми авиабомбами в Сумской области.

Воздушную тревогу в ряде других областей Украины объявляли несколько раз в течение ночи .

Источник
dw.com logodw
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