Здание МИД Украины получило повреждения в результате российской атаки.

Как пишет eurointegration.com.ua, об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в социальной сети X.

Министр сообщил, что речь идет о незначительных повреждениях в результате взрывов неподалеку от здания. Здание украинского МИД пострадало впервые со времен Второй мировой войны.

Министр подчеркнул, что российские удары в воскресенье были направлены на исторический центр города.

"Важно также отметить, что российские удары были направлены на исторический район, самый центр древней Руси. Еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации", – написал он.

Сибига заверил, что, несмотря на это, украинская дипломатия будет продолжать выполнять свои задачи.

"Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться. Украинская дипломатия будет продолжать эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Во время удара российские войска использовали баллистические ракеты и беспилотники. В Киеве, который был главным направлением атак, известно о 56 раненых и двух погибших.