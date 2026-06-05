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dw.com logodw
5 Июня 2026, 15:42
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Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых

Россия в ночь на пятницу, 5 июня, вновь нанесла массированные удары дронами по Украине - в числе прочих пострадало предприятие пищевой промышленности "Яготинское для детей" в Броварском районе Киевской области.

Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых.
Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых.

В результате погибли не менее четырех человек, еще семь получили ранения, сообщили местные власти и аварийные службы, передает dw.com

"В Згуровской общине российские дроны ударили по предприятию "Яготинское для детей". Предприятию, продукцию которого каждый день потребляют тысячи украинских детей. Здесь производили молочную продукцию, йогурты, детское питание - то, что ассоциируется с заботой, здоровьем и детством. В результате удара повреждено предприятие пищевой промышленности, разрушено административное здание, повреждены два автомобиля", - написал в Telegram глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала кадры разрушений на подвергшемся атаке предприятии.

В ГСЧС отметили, что на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых

Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых

Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых

Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых

Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых

Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых

Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых

Россия нанесла удар по Киевской области: четверо погибших, семь раненых

Источник
dw.com logodw
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