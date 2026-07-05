Россия предложила Украине прекратить огонь в Константиновке.

Минобороны РФ предложило Украине передать тела погибших в Константиновке военных ВСУ. Россия заявляет о захвате города в Донецкой области, Генштаб ВСУ это отрицает.

Министерство обороны России в субботу, 4 июля, предложило Украине передать тела погибших в Константиновке (Донецкая область) военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в связи с этим "с 12.00 до 18.00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города". Об этом сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства, передает dw.com

В Минобороны инициативу связали с "освобождением российскими войсками города Константиновка и установлением над ним полного нашего контроля". Ведомство отметило, что ответ на предложение российская сторона ждет "по имеющимся каналам специальных служб" до 12:00 5 июля.

РФ заявила о взятии Константиновки, ВСУ это отрицают

Поздно вечером 3 июля президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и другими высокопоставленными российскими командирами заявил о захвате Константиновки, "освобождении" Луганской области и "значительном продвижении" российских войск в Донецкой области.

Представитель Генштаба ВСУ на следующий день сообщил, что Константиновка "контролируется подразделениями Сил обороны Украины, в некоторых городских районах продолжаются постоянные боевые столкновения". В ведомстве упомянули случаи инфильтрации малочисленных пехотных групп (1–3 человека) в глубину боевых порядков украинских войск, но эти группы "выявляются и уничтожаются".

Как предположил американский Институт изучения войны (ISW), утверждения российской стороны о захвате Константиновки могут быть попыткой "повлиять на освещение войны западными СМИ в преддверии выходных, в частности в связи с праздником 4 июля (День независимости - Ред.) в США". Путин отправил американскому лидеру Дональду Трампу поздравление с 250-летием США. То же сделал и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский пригласил Путина в Константиновку

Утверждения РФ о захвате Константиновки также прокомментировал Зеленский. В разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) он предложил Путину встретиться в Константиновке. При этом Зеленский уточнил, что не рассчитывает на положительный ответ российского лидера, поскольку "правда очень отличается от путинских слов".

На слова президента Украины отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", - сказал представитель Кремля.

Через несколько часов после этого последовало предложение Минобороны РФ с передачей тел погибших в Константиновке солдат ВСУ.