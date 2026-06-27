Сырский: Сегодня солдаты вынуждены наступать пешком, как в Первой мировой войне.

Главнокомандующий ВСУ раскрыл беспрецедентные изменения в тактике боевых действий, которые заставили современные армии вернуться к методам прошлого века.

Новейшие военные технологии кардинально изменили текущую ситуацию на фронте в Украине. Из-за беспрецедентного скачка в развитии беспилотной авиации обе стороны конфликта практически потеряли возможность использовать тяжелую бронетехнику для больших прорывов. Современное поле боя стало абсолютно прозрачным, поэтому любое скопление техники в радиусе десятков километров мгновенно уничтожается на подступах к линии столкновения, передает tsn.ua

Об этих радикальных изменениях в тактике ведения боевых действий рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Times.

Наступление в стиле Первой мировой

Главнокомандующий объяснил, что сегодня война превратилась в непрерывное соревнование технологий, где малые ударные дроны парализовали способность армий проводить масштабные механизированные операции. Разведывательные беспилотники мгновенно обнаруживают силы противника, после чего их сразу разбивают. Поэтому классическое использование танков или боевых машин пехоты стало крайне опасным и неэффективным.

«Это делает невозможным развертывание бронетехники, поскольку она была бы уничтожена задолго до достижения линии столкновения», — признал Сырский.

В таких сверхсложных условиях командирам приходится полагаться исключительно на пехоту. Бойцы вынуждены преодолевать значительные расстояния собственными силами, подвергаясь постоянной опасности с воздуха.

«Поэтому сейчас наши солдаты, как и солдаты противника, фактически вынуждены наступать пешком, как в Первой мировой войне», — добавил генерал.

Поиск технологического прорыва

Несмотря на тотальное преобладание беспилотников, украинское командование активно ищет новые средства противодействия, чтобы вернуть боевые машины на поле боя. Главнокомандующий отметил, что решением этой проблемы могут стать новые комплексы активной защиты. Они должны быть способны самостоятельно обнаруживать и сбивать дроны-камикадзе еще на подлете к бронетехнике.

«Война — это постоянное соревнование, соревнование между технологиями, экономиками и ресурсами, а также противостояние между армиями», — подчеркнул он.

Если инженерам удастся достичь технологического баланса и создать надежную защиту, ударные дроны потеряют свою сегодняшнюю феноменальную эффективность. Тогда танки и тяжелая артиллерия смогут получить настоящее второе дыхание. Это позволит военным снова интенсивно использовать броню для сохранения жизней личного состава во время штурмов.