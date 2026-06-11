Европа хочет провести переговоры с Россией уже в следующем месяце

Великобритания, Франция и Германия считают, что Украина перехватила инициативу в войне, и это может создать возможности для переговоров на условиях, лучших, чем те, которых Трамп и Путин достигли на Аляске в прошлом году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, передает unian.net

Отмечается, что эти страны хотят заставить РФ прекратить войну на линии фронта, а также предоставить Украине надежные гарантии безопасности, включая развертывание многонациональных сил. Издание напоминает, что ранее Путин отвергал идею остановки войны на линии фронта, и, по мнению ряда официальных лиц в Европе, позиция Кремля вряд ли изменится в ближайшее время.

Однако на фоне того, что Украина перехватывает инициативу, а потери РФ как на фронте, так и в экономике растут, страны Е3 видят в этом возможность отвоевать для Европы более значимую роль в формировании переговоров. Они, в частности, хотят, чтобы Трамп поддержал их предложения, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров.

Отмечается, что в планах этих стран провести такие переговоры с участием Европы, США, РФ и Украины уже в следующем месяце. В частности, для этого Великобритания и ЕС уже работают над новым пакетом санкций, который должен быть введен в ближайшие недели.

Журналисты при этом напоминают, что на прошлой неделе Путин раскритиковал посредническую роль европейских лидеров, заявив, что они выступают на стороне Украины. Он также отверг идею личной встречи с Зеленским. Путин продолжает акцентировать внимание на договоренностях, которых они достигли с Трампом во время личной встречи в прошлом году.