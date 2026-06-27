Россия нанесла удары по Сумской и Днепропетровской областям Украины: есть погибшие.

Также Россия ударила по АЗС в Запорожье в Харьковской области.

В Днепропетровской области Украины в результате ночной атаки РФ один человек погиб, двое получили ранения. Еще одна жертва российской атаки - в Сумской области. Об этом сообщают власти украинских регионов в Telegram утром в субботу, 27 июня, передает dw.com

"Враг более 30 раз наносил удары по двум районам области с помощью беспилотников и авиабомб", - написал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Олег Ганжа. В результате погибла 56-летняя женщина, пострадали 13-летняя девочка и 44-летняя женщина, уточняется в его посте.

В Никопольском районе россияне обстреляли Никополь, Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую общины. Повреждены объекты инфраструктуры, пятиэтажный жилой дом, частные дома и автомобиль. В Васильковской общине Синельниковского района повреждены административное здание, 3 многоквартирных и 11 частных домов, добавляет чиновник.

Со своей стороны глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил утром 27 июня о гибели мужчины из-за российского удара по жилому дому Верхнесироватской общине, случившегося вечером 26 июня: "В хозяйственном помещении в момент атаки находился владелец. 66-летний мужчина погиб на месте".

Тем временем ГСЧС Украины передала в Telegram, что ВС РФ атаковали АЗС под Харьковом и в украинском городе Запорожье.

Указывается, что попадания были зафиксированы по двум автозаправочным станциям в Солоницевской общине Харьковского района. "На территории одной из АЗС в результате удара было разрушено здание и возник пожар площадью 400 квадратных метров. Также повреждено 10 единиц техники, - отмечается в сообщении. - По другому адресу в результате вражеского удара было повреждено здание диспетчерской АЗС. Пожара не возникло".

Из-за атаки одной из АЗС в Запорожье загорелись резервуар с газом и административное здание. "К счастью, погибших и пострадавших нет", - указывают спасатели. По их данным, площадь пожара составила 30 квадратных метров, он был оперативно потушен.