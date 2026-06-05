Путин о двух ударах «Орешником» по Украине: Это не было боевым применением оружия.

«Ударили туда, где было удобно посмотреть результат», — сказал Путин на встрече с журналистами в рамках Петербургского экономического форума, передает meduza.io

Как заявил Путин, один из ударов был нанесен по «сараю» с целью посмотреть, «как легли блоки». Он утверждает, что последствия этой атаки затем зафиксировали дроны. Путин сказал, что это было нужно для дальнейшего применения «Орешника».

По словам Путина, удары «Орешником» российская армия наносила по Белой Церкви (Киевская область) и по Донецкой области. Президент России допустил, что удары «Орешником» в будущем могут быть нанесены по районам с городской застройкой.

Российская армия атаковала Белую Церковь «Орешником» 24 мая. OSINT-исследовали писали, что тогда были запущены две ракеты, и одна из них упала на территории Донецкой области, находящейся под контролем России. При этом ни Россия, ни Украина официально не сообщали, что были запущены две ракеты, а не одна.

За время войны с Украиной российские войска применяли «Орешник» еще дважды. В ноябре 2024 года был нанесен удар по Днепру, а в январе 2026 года — по Львовской области.